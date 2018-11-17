أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- اعتقلت الشرطة الأرجنتينية اثنين من مواطني بلادها للاشتباه في صلتهما بحزب الله اللبناني، وذلك في وقت متأخر من يوم الخميس، بعد أن داهمت الشرطة منزلهما في بوينس آيرس.

وضبطت الشرطة الأرجنتينية لدى الشخصين مخبأ للأسلحة والذخائر، وكان من بين المضبوطات بندقية M16 وعدة مسدسات و4 سكاكين، وفقا لما ذكرته وزارة الأمن الأرجنتينية فى بيان، الجمعة.

وقالت الشرطة الفيدرالية إن الرجلين وهما أخوان، كانا يخضعان للتحقيق منذ يناير/ كانون الثاني عندما قام وفد من جمعيات إسرائيلية - أرجنتينية (DAIA) بالإعلان عما اعتبروه نشاطًا مشبوهًا لوسائل التواصل الاجتماعي يوحي بأنهما كانا على صلة بحزب الله اللبناني، وتم تدريبهما في الشرق الأوسط لاستخدام أسلحة الحرب.

وقال مارسيلو سالومون، والد الرجلين، إن نجليه "بريئان"، مضيفا أن "الادعاءات خاطئة تماما". وقال سالومون لشبكة CNN في بوينس آيرس: "من أين حصلوا على هذه الاتهامات البربرية؟" و"أنهم يتعرضون للاضطهاد في بلادهم".

ويعتبر حزب الله، الجماعة اللبنانية المسلحة والحزب السياسي، منظمة إرهابية في الولايات المتحدة والأرجنتين. وقد ارتبطت المجموعة بالنشاط الإرهابي في أمريكا الجنوبية منذ تسعينيات القرن الماضي، بما في ذلك تفجير السفارة الإسرائيلية في الأرجنتين عام 1992، والذي أسفر عن مقتل 29 شخصًا وتفجير مركز الجالية اليهودية في الأرجنتين عام 1994، والذي أودى بحياة 85 شخصًا. بينما نفى الحزب اللبناني أي تورط في هذه الحوادث.