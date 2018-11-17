دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال الفريق ضاحي، خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، إن الستار أسدل على أسرار مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، الذي قتل بقنصلية بلاده في تركيا مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

جاء ذلك في تغريدة لخلفان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "اليوم أسدل الستار على اسرار مقتل خاشقجي بعد ان قبل العزاء في مقتله.. وصلوا عليه صلاة الغائب.. وأعلن النائب العام السعودي كل شيء.. رفع الستار عن كل ما يتعلق بقضيته ووصلت المسالة الى النيابة العامة.. تفاهة الجزيرة.. وقلة استيعاب حكومة عزمي بشارة في قطر.. ستظل مستمرة".

وتأتي تغريدة خلفان بعد توجيه النيابة العامة السعودية التهم إلى 11 شخصاً وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، مع المطالبة بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم وعددهم 5 أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية.

ويذكر أن صلاح، نجل خاشقجي استقبل المعزين في جدة، الجمعة، بعد دعوته لأداء صلاة الغائب عليه في كل من مكة والمدينة المنورة بالإضافة إلى أداء الصلاة عليه في إسطنبول.