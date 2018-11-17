الخارجية الكويتية: علاقتنا مع مصر لا تهزها صغائر الأمور

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجارالله، السبت، أن الشعبين المصري والكويتي "كبيران لا تهزهما صغائر الأمور"، وسط الجدل الذي اندلع بسبب الاعتداء على مصرية في الكويت.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية عن خالد الجارالله قوله، ردا على سؤال حو "اللغط الدائر في مواقع التواصل الاجتماعي"، إن "العلاقات بين البلدين والشعبين ضاربة في أعماق التاريخ، يرويها النيل العظيم في مصر، وفى الكويت نهر عارم من المحبة".

وأضاف نائب وزير الخارجية الكويتية أن "الشعبين لا يلتفتان إلى تلك الإساءات التي تصدر عن أناس لا يمثلون إلا أنفسهم". وتابع بالقول: "إننا على تواصل مع الأشقاء في مصر، لاحتواء أي سوء فهم يمكن أن ينتج عن ذلك".

وكانت وسائل إعلام مصرية أفادت بأن النائب العام المصري أمر بالتحقيق في بلاغ مقدم ضد النائب بالبرلمان الكويتي صفاء الهاشم بتهمة "التطاول على الشعب والدولة المصرية".

وكانت صفاء الهاشم قد أثارت ردود فعل غاضبة لدى العديد من المصريين، بعد نشر مقطع فيديو مصور لها، انتقدت فيه تصريحات نبيلة مكرم وزيرة الهجرة المصرية، حول واقعة الاعتداء على مواطنة مصرية في الكويت من قبل فتيات كويتيات.