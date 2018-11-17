الخارجية الروسية تعلق على بيان النيابة السعودية بقضية خاشقجي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال متحدث باسم وزارة الخارجية الروسية، الجمعة، إن نهج المملكة العربية السعودية منذ البداية فيما يتعلق بالتحقيقات بقضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، نهج دقيق وموضوعي.

واعتبرت الخارجية الروسية "ألا أساس للتشكيك في قدرة السعودية على التحقيق في مقتل الصحفي، جمال خاشقجي، على مستوى مناسب، مشددة على أن تسييس هذه القضية أمر غير مقبول"، وفقا لتصريحات أدلى بها المتحدث لوكالة نوفوستي ونشرتها روسيا اليوم.

وقال المتحدث: "تشير موسكو إلى أن السعودية اتخذت منذ البداية نهجا لتنفيذ تحقيق دقيق وموضوعي بأقصى درجة ممكنة في هذا الحادث يشمل التعاون مع السلطات التركية.. قضية خاشقجي، كما أكدت الرياض مرارا، تديرها القيادة العليا للمملكة والتي تعتبر كشف كل المتورطين في هذه الجريمة بأسرع وقت ممكن ومعاقبتهم بصورة يستحقونها أمرا ذا أهمية مبدئية.. في هذا السياق ننطلق من أن إنهاء إجراءات التحقيق يمثل خطوة مهمة في سبيل تحديد الملابسات الحقيقية لما حصل في إسطنبول".

وتابع المتحدث وفقا لما نقلته روسيا اليوم: "الأمر الآن لدى القضاء الذي يجب عليه أن يحدد مدى مسؤولية المتهمين بقتل الصحفي وإصدار الأحكام النهائية بحقهم بالتوافق مع القوانين المعمول بها حاليا في السعودية.. إننا من جانبنا لا نرى أي أسس للتشكيك في قدرة السلطات السعودية على التعامل مع هذه القضية المثيرة للصخب بمستوى مناسب من المهنية. ما زلنا مقتنعين مع ذلك بأن تسييس مثل هذه القضايا أمر غير مقبول وأن من الضروري حلها في الفضاء القانوني حصرا".