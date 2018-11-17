ترامب عن مقتل خاشقجي: كرئيس علي أخذ العديد من الأمور بعين الاعتبار

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه وكرئيس عليه أخذ العديد من الأمور بعين الاعتبار، وذلك في تعليق على مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في تركيا.

01:17 ترامب: لا نعرف أين جثة خاشقجي لكننا سنكتشف ذلك

وأضاف ترامب أنه سيتحدث مع وزير الخارجية، مايك بومبيو ووكالة الاستخبارات الأمريكية أو ما يُعرف بـ"CIA" على متن الطائرة الرئاسية في طريقه إلى كاليفورنيا، اليوم، حول التقييمات الاستخباراتية لبلاده بقضية خاشقجي، لافتا على انه لم يتم إحاطته بهذه المعلومات للآن.

وكان مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، صرح في وقت سابق، السبت، أن بلاده ستحمل المسؤولية لكل المسؤولين عن مقتل الإعلامي السعودي، قائلا: "مقتل جمال خاشقجي عمل وحشي، وكان أيضا إهانة لحرية الصحافة واستقلالها، والولايات المتحدة الأمريكية عازمة على تحميل المسؤولية لكل المسؤولين عن هذه الجريمة".

وأضاف بنس أن الولايات المتحدة الأمريكية ستستمر "بملاحقة الحقائق" لافتا على أنه وخلال هذه العملية سيعثر على طريقة للحفاظ على الشراكة "القوية والتاريخية" مع المملكة العربية السعودية.