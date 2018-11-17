خارجية أمريكا تعيد نشر فيديو لألغام الحوثي بالحديدة

شاهد.. معارك بين قوات الحكومة اليمنية والحوثيين في الحديدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعاد فريق التواصل بوزارة الخارجية الأمريكية، نشر مقطع فيديو نشرته القوات اليمنية ويظهر الألغام التي زرعتها جماعة الحوثي في منطقة الحديدة في اليمن.

وعلقت فريق التواصل على مقطع الفيديو الذي نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "مقطع مسجل نشرته القوات اليمنية يظهر الالغام والعبوات الناسفة التي تركتها مليشيا الحوثي في شوارع مدينة الحديدة، غربي اليمن".

ويذكر أن منظومة الدفاع الجوي للتحالف العربي بقيادة السعودية "سقوط صاروخ باليستي في البحر أطلقته مليشيا الحوثي الموالية لإيران باتجاه ميناء الحديدة"، وفقا لما أعلنت عنه وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، الأربعاء.

ووفقا لما جاء على وكالة الأنباء الإماراتية فإن "ذلك استمرارا لجرائمها وأعمالها التخريبية بالحديدة، في تحد واضح للأعراف والقوانين الدولية التي تجرم استهداف المنشآت المدنية في أوقات الحروب".