البرادعي يدعو الدول الإسلامية إلى نقاش عميق لتحديد علاقة الدين والدولة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعا الدكتور محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري السابق والرئيس الأسبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأحد، دول العالم الإسلامي إلى مناقشة علاقة الدين بالدولة للوصول إلى توافق حول هذا الأمر.

وفي تغريدة عبر حسابه على تويتر، قال البرادعي: "في العالم الإسلامي تتراوح العلاقة بين الدين والدولة من دول ترى أن القرآن هو دستورها إلى دول تفصل بينهما تماماً إلى أخرى تأخذ بحلول وسط".

وأضاف: "أليس من الضروري بدء مناقشة فكرية عميقة على مستوى العالم الإسلامي للتوافق على هذا الموضوع الحيوي المرتبط بنظام الحكم والحقوق والحريات؟".

وكان البرادعي اعتبر، في تغريدة أخرى السبت، أن "أهم تحد لا نريد أن نواجهه في عالمنا العربي والإسلامي خارج إطار العموميات، هو كيف نتوافق تفصيلياً على علاقة الدولة بالدين والأخلاقيات، سواء في مجال الحياة العامة أو الخاصة، بحيث نصل إلى توازن مقبول بين حقوق المجتمع وحقوق الفرد يرسخ لمفهوم المواطنة ومبدأ المساواة".