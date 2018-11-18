وصل من طهران إلى الرياض.. رئيس العراق يدعو لإنهاء "النزاعات العبثية"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الأحد، في قصر اليمامة بالرياض، الرئيس العراقي الجديد برهم صالح، الذي وصل إلى المملكة قادما من إيران.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بأن الملك سلمان عقد جلسة مباحثات مع صالح، حيث جرى "استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة".

والتقى الرئيس العراقي في طهران، السبت، بالمرشد الإيراني على خامنئي والرئيس حسن روحاني وعدد من المسؤولين الإيرانيين.

وقال صالح في تغريدة عبر حسابه، الأحد، إنه "تربطنا وإيران وشائج اجتماعية وثقافية متجذرة في تاريخنا. وسنعمل جاهدين لتعزيز روابطنا وتعاوننا الاقتصادي".

وأضاف صالح أن "العراق، بعلاقاته المتميزة مع جواره الإسلامي وعمقه العربي، محور أساس لمنظومة إقليمية مستقرة قائمة على احترام السيادة والتكامل الاقتصادي وإنهاء النزاعات العبثية التي استباحت المنطقة".