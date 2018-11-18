دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو يظهر توافد معزين في منزل العائلة الواقع في جدة بالسعودية، وفيما يلي نستعرض لكم عددا من هذه المقاطع.

وكان صلاح خاشقجي، قد أعلن، الخميس، عن موعد صلاة الغائب على والده في المملكة العربية السعودية، في تغريدة جاء فيها: "ستقام صلاة الغائب على الفقيد جمال خاشقجي بعد صلاة فجر الجمعة في المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، وبعد صلاة الجمعة بالمسجد الحرام بمكة المكرمة".