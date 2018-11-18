واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، أنه لا يريد الاستماع إلى تسجيلات مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، وكشف أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أخبره 5 مرات أنه ليس متورطا في القتل.

وقال ترامب، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، إنه "لدينا التسجيل، لا أريد الاستماع إليه، ليس لدي أي سبب للاستماع إليه"، موضحا أنه لا يريد الاستماع إليه لأنه "تسجيل معاناة، تسجيل مروع".

وأضاف ترامب: "لقد أطلعوني بشكل كامل على محتواه، ليس لدي أي سبب للاستماع إليه، وسألت الناس إذا كان يجب الاستماع إليه، وأخبروني أنه لا يجب ولا يوجد سبب للاستماع إليه". وتابع ترامب بالقول: "أعلم جيدا كل شيء حدث في التسجيل دون الاستماع إليه، إنه عنيف جدا، إنه وحشي، إنه مروع"".

وذكر ترامب أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أخبره 5 مرات أنه ليس متورطا في القتل. وبسؤاله عما إذا كان يقبل بتصديق ذلك لأنه يحتاج إلى ولي العهد السعودي، قال ترامب: "هل سيعرف أحد أبدا؟ ولكن كان لديه أشخاص مقربون منه متورطون على الأرجح".

وأضاف: "لقد شاهدتم أننا فرضنا عقوبات صارمة وكبيرة على عدد كبير من الأشخاص السعوديين، ولكن في الوقت نفسه لدينا حليف وأريد أن أحافظ على العلاقة مع حليف كان جيدا جدا في كثير من النواحي".