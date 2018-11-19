دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد براين هوك المبعوث الأمريكي الخاص بإيران أن المملكة العربية السعودية كانت متعاونة ومفيدة جدا في زيادة إنتاج النفط، بعد فرض العقوبات الأمريكية على إيران، كما أكد أن الولايات المتحدة عازمة على محاسبة المسؤولين عن مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي.

وقال هوك: "لقد كانت المملكة العربية السعودية مفيدة جدا من حيث زيادة إنتاجها النفطي، حيث قمنا بإخراج مليون برميل من النفط الخام الإيراني من الأسواق"، بعد انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق النووي الإيراني وفرض عقوبات جديدة على إيران.

وأضاف هوك، في مقابلة مع CNN: "طلبنا من المملكة العربية السعودية والمنتجين الآخرين زيادة الإنتاج، وكانت المملكة العربية السعودية مفيدة جدا ومستجيبة للغاية، لضمان أن لدينا سوق نفط مستقر ومجهز بشكل جيد".

وكرر هوك نفي إدارة ترامب للأنباء التي ترددت عن توصل وكالة الاستخبارات النهائية إلى أن عملية خاشقجي "لم تكن لتحدث دون علم" ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وقال: "الأنباء التي ترددت عن توصل الولايات المتحدة إلى نتيجة نهائية بشأن مقتل خاشقجي غير دقيقة".

وأضاف: "نحن لا نزال نجمع الحقائق، ولذلك اتخذنا بعض الإجراءات ضد المشتبه بهم، وفرضنا عقوبات عليهم منها إلفاء التأشيرات، لكننا ما زلنا نجمع الحقائق. نحن مصممون على محاسبة أولئك المسؤولين عن موت جمال، وبينما نفعل ذلك سنحافظ على علاقتنا الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية".