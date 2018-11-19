دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون)، مساء الأحد، عن مبادرة "لإيقاف إطلاق الصواريخ" ضد دول التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، واستعدادها "لتجميد العمليات العسكرية في كل الجبهات"، من أجل العمل على تحقيق السلام.

وقال محمد علي الحوثي القيادي بالجماعة إن هذه المبادرة تأتي "استجابة لطلب المبعوث الأممي لليمن ودعما لجهوده، وإثباتا لحسن النوايا، وتعزيزا للتحركات والجهود الرامية لإحلال السلام"، وذلك في بيان نقله موقع "أنصار الله"، وقناة "المسيرة" التابعة للحوثيين.

وأضاف: "نعلن عن مبادرتنا بدعوة الجهات الرسمية اليمنية إلى التوجيه بإيقاف إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة على دول العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وحلفائها باليمن، لإسقاط أي مبرر لاستمرارهم في العدوان أو الحصار".

وتابع بالقول: "مع الاستعداد لتجميد وإيقاف العمليات العسكرية في كل الجبهات، وصولا إلى سلام عادل ومشرف، إن كانوا فعلا يريدون السلام للشعب اليمني، الذي عانى وما زال من الحصار والعدوان، والذي صنفت أزمته بأكبر أزمة إنسانية، خصوصا مع ما وصلت إليه هذه الأزمة من مستوى في المجاعة وانتشار الأوبئة".