الرئاسة العراقية عن علاقات السعودية وإيران: لا نلعب دور الوساطة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت الرئاسة العراقية بيانا، الإثنين، ردا على تقارير نشرتها "وسائل إعلام خليجية" لم تسمها، مشيرة إلى أن بغداد "لا تلعب دور الوساطة" بشأن علاقات البلدين، حسب البيان.

وجاء في البيان الصادر عن الرئاسة العراقية على موقعها الإلكتروني، الإثنين، أنه "نشرت وسائل إعلام خليجية عن مصدر (غير رسمي) خبراً مفاده أن إيران تعرض التفاوض على السعودية، وأن الرئيس العراقي اقترح التوسط وحمل رسالة للرياض من نظيره الإيراني".

وتابعت: "إننا إذ نؤكد عدم صحة هذا الخبر بالمطلق، فإننا نشدد على ضرورة أخذ المعلومات الدقيقة من مصادرها الموثوقة وهو ما يتفق مع المواثيق المهنية للإعلام".

وأضافت الرئاسة العراقية: "فيما يخص التفاصيل المتعلقة بجولة رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح الاخيرة، فإننا نكرر ما قاله رئيس الجمهورية في جميع لقاءاته، وهو أن العراق لا يلعب دور الوساطة بقدر سعيه لضرورة تجنيب العراق تداعيات الصراع في المنطقة".

كما نقلت قول الرئيس العراقي: "العراق هو نقطة تلاقي المصالح المشتركة بين محيطه العربي والإقليمي، في إطار سعيه لتوطيد الصداقة والأخوّة، مع حفظ تام للسيادة واحترام البلدان الأخرى"، وفقا لما جاء في بيان المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية العراقية.

كان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قد استقبل، الأحد، في قصر اليمامة بالرياض، الرئيس العراقي الجديد برهم صالح، الذي وصل إلى المملكة قادما من إيران.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بأن الملك سلمان عقد جلسة مباحثات مع صالح، حيث جرى "استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة".