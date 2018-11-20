محلل لـCNN: أمريكا وحلفاؤها لا يريدون رؤية صراع على السلطة في السعودية

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- رأى المحلل أيهم كامل، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة أوراسيا الاستشارية، أن الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين لا يريدون زعزعة استقرار المملكة العربية السعودية، في ظل تصاعد أزمة مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي.

وفي تصريحات لـCNN، قال كامل: "لا أحد من الدول الغربية الرئيسية التي لها علاقات مع المملكة العربية السعودية، الولايات المتحدة وحلفاؤها، يريد أن يزعزع استقرار المملكة أو يخلق حالة يكون فيها صراع مفتوح على السلطة".

وأضاف كامل أن هناك الكثير من النقاط الساخنة في الشرق الأوسط والقادة الغربيون لا يريدون إضافة المملكة العربية السعودية إلى القائمة، مؤكدا أنه "يصعب التكهن بنتائج صراع مفتوح على السلطة ويصعب السيطرة عليه".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أنه سيحصل، الثلاثاء، التقرير الكامل بشأن مقتل خاشقجي، وذلك بعد الأنباء التي ترددت بأن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) خلصت إلى أن عملية خاشقجي "لم تكن لتحدث دون علم" ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وهو ما نفته السلطات السعودية.

وقال ترامب، في مقابلة مع "فوكس نيوز"، الأحد، أن الأمير محمد بن سلمان أخبره 5 مرات أنه ليس متورطا في القتل. وبسؤاله عما إذا كان يقبل بتصديق ذلك لأنه يحتاج إلى ولي العهد السعودي، قال ترامب: "هل سيعرف أحد أبدا؟ ولكن كان لديه أشخاص مقربون منه متورطون على الأرجح".

وأضاف ترامب: "لقد شاهدتم أننا فرضنا عقوبات صارمة وكبيرة على عدد كبير من الأشخاص السعوديين، ولكن في الوقت نفسه لدينا حليف وأريد أن أحافظ على العلاقة مع حليف كان جيدا جدا في كثير من النواحي".