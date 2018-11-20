الملك سلمان يؤدي العرضة السعودية بجوار ولي العهد في تبوك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شارك العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في أداء رقصة العرضة العسكرية السعودية خلال حفل استقباله بمنطقة تبوك، وكان بجواره ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية، الإثنين، صورا للملك سلمان ومن كانوا في صحبته لدى وصوله إلى حفل استقبال أهالي تبوك له في إطار زيارته للمنطقة.

وكان في استقبال الملك سلمان لدى وصوله مقر الحفل في مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك.