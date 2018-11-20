دعم اليمن بـ500 مليون دولار من السعودية والإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة "تقديم 500 مليون دولار إضافية لأغراض إنسانية في اليمن"، حسبما أفادت قناة "الإخبارية" السعودية.

ونقلت قناة "الإخبارية" مؤتمرا صحفياـ الثلاثاء، شهد إعلان السعودية والإمارات عن إطلاق "مبادرة جديدة" لـ"تأمين الغذاء لـ10 - 12 مليون يمني".

وجاء الإعلان عن المبادرة من خلال عبدالله الربيعة، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي بالإمارات.

وقال الربيعة: "سننسق مع المنظمات الأممية لإيصال المساعدات للمحتاجين في اليمن"، مضيفا أن "المملكة والإمارات والكويت يدعمون خطط الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة بمليار و250 مليون دولار".

ولفت الربيعة الأنظار إلى أن "هناك نحو 12 مليون يمني بحاجة للغذاء"، مشيرا إلى العمل من أجل التنسيق مع المنظمات الدولية بهدف "الوصول للمناطق المتضررة" في اليمن، فيما كان تعليق الهاشمي: "نريد استهداف من 10 إلى 12 مليون يمني".