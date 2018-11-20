دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن مسؤولون أمريكيون أن الولايات المتحدة تستهدف شبكة إيرانية روسية ترسل النفط إلى سوريا وتساعد في تمويل نظام الرئيس بشار الأسد وفيلق "القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، وجماعة "حزب الله" اللبنانية، وحركة "حماس" الفلسطينية.

وقال مسؤولون أمريكيون، في مؤتمر صحفي عبر الهاتف، إن من بين أعمال الشبكة نقل ملايين براميل النفط إلى سوريا ونقل مئات ملايين الدولارات إلى فيلق القدس وحزب الله وحماس، وإن البنك المركزي الإيراني ونظيره السوري يشاركان في ذلك.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، عن فرض عقوبات على 9 أشخاص وكيانات في شبكة دولية يعمل من خلالها النظام الإيراني وشركات روسية لنقل النفط إلى سوريا، فيما يقوم النظام السوري بتسهيل نقل الأموال إلى فيلق القدس وحزب الله وحماس.

واتهمت وزارة الخزانة الأمريكية كذلك الحكومة الروسية بالمشاركة في تسهيل عمليات نقل براميل النفط من إيران إلى نظام الأسد.