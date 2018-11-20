نص كامل.. ترامب في بيانه "المنتظر" عن مقتل خاشقجي: أمريكا أولا

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيانا، مساء الثلاثاء، عن مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، لم يقدم فيها تعليقا حاسما بشأن ما إذا كان لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان دورا أم لا، وأكد أن السعودية حليف قوي لأمريكا وتساعد في كثير في الملفات وأن أمريكا يجب أن تضع مصالحها أولا.

وكان من المقرر أن يستلم ترامب تقييم الاستخبارات الأمريكية بشأن عملية خاشقجي، الثلاثاء، وذلك بعد تردد أنباء أن تقييم وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، توصل إلى أن العملية "لم تكن لتحدث دون علم" الأمير محمد بن سلمان، وهو ما نفته السلطات السعودية.

وفي بيانه الذي صدر مساء الثلاثاء بعنوان "أمريكا أولا"، لم يذكر ترامب إذا كان قد اطلع على تقييم الاستخبارات أم لا. وقال ترامب: "تواصل وكالاتنا الاستخباراتية تقييم جميع المعلومات، لكن من المحتمل جدا أن يكون ولي العهد على علم بهذا الحدث المأساوي، ربما كان وربما لم يكن!".

وفيما يلي النص الكامل لبيان ترامب الذي نشره البيت الأبيض:

أمريكا أولاً

العالم مكان خطر جدا!

إن دولة إيران، على سبيل المثال، هي المسؤولة عن حرب دموية بالوكالة ضد المملكة العربية السعودية في اليمن، وتحاول زعزعة استقرار محاولات العراق الهشة نحو الديمقراطية، وتدعم جماعة حزب الله الإرهابية في لبنان، وتدعم الدكتاتور بشار الأسد في سوريا (الذي قتل الملايين من مواطنيه)، وأكثر من ذلك بكثير. وبالمثل، قتل الإيرانيون العديد من الأمريكيين وغيرهم من الأبرياء في جميع أنحاء الشرق الأوسط. تقول إيران علناً، وبقوة كبيرة، "الموت لأمريكا!" و"الموت لإسرائيل!"، تُعتبر إيران "الراعي الرئيسي في العالم للإرهاب".

من ناحية أخرى، فإن المملكة العربية السعودية ستنسحب بكل سرور من اليمن إذا وافق الإيرانيون على المغادرة. وسيقدمون على الفور المساعدة الإنسانية المطلوبة بشدة. بالإضافة إلى ذلك، وافقت المملكة العربية السعودية على إنفاق مليارات الدولارات في قيادة الحرب ضد الإرهاب الإسلامي الراديكالي.

بعد رحلتي التي شهدت مفاوضات كبيرة إلى السعودية العام الماضي، وافقت المملكة على إنفاق واستثمار 450 مليار دولار في الولايات المتحدة. هذا هو مبلغ قياسي من المال. سيخلق مئات الآلاف من فرص العمل، وتنمية اقتصادية هائلة، وثروة إضافية كبيرة للولايات المتحدة. من أصل 450 مليار دولار، سيتم إنفاق 110 مليار دولار على شراء معدات عسكرية من بوينغ ولوكهيد مارتن ورايثيون والعديد من كبار مقاولي الدفاع الأمريكيين. إذا قمنا بإلغاء هذه العقود بحماقة، فإن روسيا والصين ستكونان المستفيدين الهائلين، ويسعدان للغاية بالحصول على كل هذه الأعمال الجديدة. ستكون هدية رائعة لهم مباشرة من الولايات المتحدة!

الجريمة ضد جمال خاشقجي كانت رهيبة، وهي جريمة لا تتغاضى بلادنا عنها. في الواقع، لقد اتخذنا إجراءات قوية ضد أولئك الذين سبق أن عُرف أنهم شاركوا في القتل. بعد بحث مستقل كبير، نعرف الآن الكثير من التفاصيل عن هذه الجريمة الرهيبة. لقد فرضنا بالفعل عقوبات على 17 سعوديًا معروفًا بتورطهم في قتل السيد خاشقجي، والتخلص من جثته.

يقول ممثلو المملكة العربية السعودية أن جمال خاشقجي كان "عدوا للدولة" وعضواً في جماعة الإخوان المسلمين، لكن قراري لا يستند بأي حال على هذا، إنها جريمة غير مقبولة وفظيعة. وينفي الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بشدة أي علم بالتخطيط أو تنفيذ جريمة قتل السيد خاشقجي. تواصل وكالاتنا الاستخباراتية تقييم جميع المعلومات، لكن من المحتمل جدا أن يكون ولي العهد على علم بهذا الحدث المأساوي، ربما كان وربما لم يكن!

ومع ذلك، قد لا نعرف أبداً جميع الحقائق المحيطة بقتل السيد جمال خاشقجي. على أي حال، علاقتنا مع المملكة العربية السعودية. لقد كانوا حليفا عظيما في حربنا المهمة جدا ضد إيران. تنوي الولايات المتحدة البقاء شريكا ثابتا للمملكة العربية السعودية لضمان مصالح بلدنا وإسرائيل وجميع الشركاء الآخرين في المنطقة. هدفنا الأسمى هو القضاء التام على تهديد الإرهاب في جميع أنحاء العالم!

أدرك أن هناك أعضاء في الكونغرس يرغبون، لأسباب سياسية أو غيرها، في الذهاب نحو اتجاه مختلف، وهم أحرار في فعل ذلك. سأدرس في أي أفكار تقدم لي، ولكن فقط إذا كانت متسقة مع الأمن والسلامة المطلقين لأمريكا. بعد الولايات المتحدة، المملكة العربية السعودية هي أكبر دولة منتجة للنفط في العالم. لقد عملوا معنا بشكل وثيق وكانوا مستجيبين للغاية لطلباتي بالحفاظ على أسعار النفط عند مستويات معقولة، وهو أمر مهم للغاية بالنسبة للعالم. بصفتي رئيساً للولايات المتحدة، أعتزم أن أضمن، في عالم خطير جداً، أن تواصل أمريكا السعي من أجل مصالحها وتنافس بقوة البلدان التي ترغب في التسبب بضرر لنا. ببساطة شديدة يطلق عليها أمريكا أولا!