خالد بن سلمان يتحدث عن ظريف وسلامي: "الكذب" نهج الحوثي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اتهم الأمير خالد بن سلمان، السفير السعودي لدى الولايات المتحدة، من سماهم "مليشيات الحوثي" بـ"الكذب"، متحدثا في نفس الوقت عن وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، ونائب قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي.

وفي حسابه على "تويتر"، قال الأمير خالد بن سلمان إن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة "ماضيتان بدعم أشقائنا الشعب اليمني العزيز".

ويقول الأمير خالد بن سلمان إن "مليشيا الحوثي التابعة لإيران أعلنت عن وقف الهجمات الصاروخية على دول التحالف والقوات اليمنية المدافعة عن الشرعية، وبعد أقل من ١٣ ساعة، أطلقوا صاروخا على ميدي"، معتبرا أنه "أمر غير مستغرب ومنسجم مع نهجهم الذي يقوم على الكذب و مخالفة التعهدات".

كما اعتبر أن "هذا النهج الحوثي ينسجم مع أسلوب رُعاتهم الإيرانيين"، موضحا: "نرى من جهة وزير الخارجية ظريف ينكر أي تدخل إيراني في اليمن، في حين يفاخر أصحاب القرار الحقيقي مثل نائب قائد الحرس الثوري حسين سلامي بالنفوذ الايراني الخبيث من البحر الأحمر وصولا للبحر المتوسط"، حسب تعبيره.