كندا: لا نعتبر قضية خاشقجي مغلقة ونتوقع إجابات بقمة الـ20

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قالت كريستيا فريلاند، إن قضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بإسطنبول لا تزال قضية مفتوحة، لافتا إلى أن بلادها ستضغط للحصول على إجابات في قمة الدول العشرين.

00:50 لماذا رفض ترامب سماع "تسجيل خاشقجي"؟

جاء ذلك في تصريحات للوزير الكندية، الأربعاء، بعد تصريحات الرئيس الأمريكي حول قضية خاشقجي، حيث قالت وفقا لما نقلته هيئة الإذاعة الكندية CBC: "موقف كندا واضح جدا بأن هؤلاء المسؤولون عن هذا القتل الوحشي يجب أن يتحملوا كامل المسؤولية عن هذا العمل".

وأضافت: "كندا لا تعتبر قضية خاشقجي قضية مغلقة،" معبرة عن توقعها بأن تكون هذه القضية محض نقاش بين الزعماء المشاركين في قمة الـ20 في الارجنتين مطلع ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي قال في تصريحات، الثلاثاء: " الجريمة ضد جمال خاشقجي كانت رهيبة، وهي جريمة لا تتغاضى بلادنا عنها. في الواقع، لقد اتخذنا إجراءات قوية ضد أولئك الذين سبق أن عُرف أنهم شاركوا في القتل. بعد بحث مستقل كبير، نعرف الآن الكثير من التفاصيل عن هذه الجريمة الرهيبة. لقد فرضنا بالفعل عقوبات على 17 سعوديًا معروفًا بتورطهم في قتل السيد خاشقجي، والتخلص من جثته.."

وأضاف: "يقول ممثلو المملكة العربية السعودية أن جمال خاشقجي كان "عدوا للدولة" وعضواً في جماعة الإخوان المسلمين، لكن قراري لا يستند بأي حال على هذا، إنها جريمة غير مقبولة وفظيعة. وينفي الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بشدة أي علم بالتخطيط أو تنفيذ جريمة قتل السيد خاشقجي. تواصل وكالاتنا الاستخباراتية تقييم جميع المعلومات، لكن من المحتمل جدا أن يكون ولي العهد على علم بهذا الحدث المأساوي، ربما كان وربما لم يكن!"