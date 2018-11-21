كيف يعطي تقرير الـCIA عن مقتل خاشقجي "مخرجا" للبيت الأبيض؟

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قالت مصادر بالإدارة الأمريكية، إن التقرير الذي قدمته وكالة الاستخبارات الأمريكية أو ما يُعرف بـ"CIA" حول مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، يعطي البيت الأبيض "مخرجا".

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وأوضحت المصادر في تصريحات لـCNN أن تقييم الـCIA لا يقدم نتيجة نهائية للمعلومات الاستخباراتية التي جمعت حول مقتل خاشقجي، رغم أن المعلومات والتقييم يعد "عالي الثقة".

مصدر بالإدارة الأمريكية قال لـCNN إن التقييم قدم للبيت الأبيض على "صورة مادية" (على شكل ملف ملموس) ويتضمن كل المعلومات الاستخباراتية التي جمعت حتى الآن حول القضية، ولكنه لم يتضمن "نتيجة نهائية".

ويذكر أن الرئيس الأمريكي قال في تصريحات، الثلاثاء: " الجريمة ضد جمال خاشقجي كانت رهيبة، وهي جريمة لا تتغاضى بلادنا عنها. في الواقع، لقد اتخذنا إجراءات قوية ضد أولئك الذين سبق أن عُرف أنهم شاركوا في القتل. بعد بحث مستقل كبير، نعرف الآن الكثير من التفاصيل عن هذه الجريمة الرهيبة. لقد فرضنا بالفعل عقوبات على 17 سعوديًا معروفًا بتورطهم في قتل السيد خاشقجي، والتخلص من جثته.."

وأضاف: "يقول ممثلو المملكة العربية السعودية أن جمال خاشقجي كان "عدوا للدولة" وعضواً في جماعة الإخوان المسلمين، لكن قراري لا يستند بأي حال على هذا، إنها جريمة غير مقبولة وفظيعة. وينفي الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بشدة أي علم بالتخطيط أو تنفيذ جريمة قتل السيد خاشقجي. تواصل وكالاتنا الاستخباراتية تقييم جميع المعلومات، لكن من المحتمل جدا أن يكون ولي العهد على علم بهذا الحدث المأساوي، ربما كان وربما لم يكن!"