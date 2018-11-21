بومبيو: مصممون على بقاء العلاقة قوية بين أمريكا والسعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، إن مرتكبي جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي "سيخضعون للمسائلة، مشيرا إلى فرض واشنطن عقوبات على 17 سعوديا على خلفية ما حدث.

وأوضح بومبيو، في تصريحات إذاعية، الأربعاء: "لقد فرضنا عقوبات على 17 شخصًا، بعضهم من كبار المسؤولين في الحكومة السعودية"، حسب ما نقله الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأمريكية.

واستكمل بومبيو بقوله: "سوف نتأكد من أن أمريكا تقف دائمًا من أجل حقوق الإنسان. لقد شاهدنا السعوديين بالفعل يتحركون في هذا الاتجاه"، معتبرا أنه "ليس سجلاً لا تشوبه شائبة ، ولكن هناك بالتأكيد خطوات إلى الأمام".

00:47 بومبيو: سنحافظ على علاقتنا مع السعودية لحماية مصالحنا

وتابع: "لقد أوضح الرئيس ترامب منذ أن بدأ الترشح لمنصب الرئاسة أن أهم شيء بالنسبة له هو ضمان نجاح أمريكا وأننا نحمي الشعب الأمريكي. وكانت المملكة العربية السعودية شريكًا مهمًا للأمن القومي للولايات المتحدة"، متطرقا للحديث عن النظام الإيراني الذي وصفه بـ"القاتل" و"يمثل في الواقع خطرًا حقيقيًا على الشعب الأمريكي".

ويضيف بومبيو: "نحن مصممون على التأكد من أن العلاقة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية تبقى قوية حتى نتمكن من حماية أمريكا".