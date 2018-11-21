دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—طالب كل من السيناتور بوب كروكر والسيناتور بوب مينينديز، من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تحديد علاقة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بقضية مقتل الإعلامي، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

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جاء ذلك في رسالة وجهها كروكر ومينينديز وكلاهما عضو في لجنة العلاقات الدولية التابعة للكونغرس الأمريكي، وقالا: "في ضوء الأحداث الأخيرة، واعتراف حكومة المملكة العربية السعودية بأن مسؤولين سعوديين قتلوا جمال خاشقجي في قنصلية المملكة بإسطنبول، نطلب منك تحديد وبشكل حصري إن كان ولي العهد، محمد بن سلمان مسؤول عن مقتل خاشقجي".

وكان ترامب قال في بيان له، الثلاثاء، حول قضية خاشقجي: " تواصل وكالاتنا الاستخباراتية تقييم جميع المعلومات، لكن من المحتمل جدا أن يكون ولي العهد على علم بهذا الحدث المأساوي، ربما كان وربما لم يكن!"

ويذكر أن وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، نفى علم ولي العهد بقضية مقتل خاشقجي، وذلك في تصريح أتى بعد بيان للنيابة العامة بالمملكة، أكدت فيه على عدم وجود دور أو علم للأمير محمد بن سلمان لافتة إلى أنه تلقى تقارير مضللة بداية القضية.