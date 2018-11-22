فنلندا توقف صفقات الأسلحة مع السعودية والإمارات

لندن (CNN)-- أعلنت حكومة فنلندا أنها لن تأذن بأي صفقات أسلحة جديدة مع المملكة العربية السعودية أو الإمارات العربية المتحدة، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية في البلاد.

وتقول فنلندا بشأن اتخاذ القرار بأنه "شددت الحكومة على الوضع الإنساني المزعج في اليمن، على وجه الخصوص".

ولفتت الأنظار إلى أنه "يعتمد تصدير الأسلحة في فنلندا على مناقشة دقيقة لكل حالة على حدة. إننا نلاحظ معايير الاتحاد الأوروبي لتصدير الأسلحة، والتي يولى فيها اهتمام خاص لحقوق الإنسان ولحماية السلام والأمن والاستقرار الإقليميين".

ووفقاً لتقرير مراقبة الأسلحة الفنلندي، الذي أعدته منظمة "سافر غلوب"، فإن قيمة ما قامت فنلندا بتصديره إلى السعودية يقدر بحوالي 471 303 5 يورو في عام 2017، فيما كانت نسبة التصدير للإمارات في العام نفسه بحوالي 89090.583 يورو (ما يعادل 616061 10 دولارًا أمريكيًا)