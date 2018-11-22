مدير مكتب الرئيس الإيراني يهاجم ترامب وبيانه حول خاشقجي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—انتقد محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بيان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب حول مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ووصف واعظي بيان ترامب وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية بيان ترامب بأنه "معادٍ للبشرية"، قائلاً: "هذا يعكس ضعف وعجز أمريكا وشركائها في تغطية وتبرير جرائمهم في المنطقة والعالم".

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وأضاف واعظي قائلا: "لم يسبق للولايات المتحدة في تاريخها، بحيث ان رئيسها يفضل وبشكل مفرط المصالح المادية والاقتصادية على حقوق الانسان التي تزعم امريكا التمسك بها".

ويذكر أن الرئيس الأمريكي قال في تصريحات، الثلاثاء: " الجريمة ضد جمال خاشقجي كانت رهيبة، وهي جريمة لا تتغاضى بلادنا عنها. في الواقع، لقد اتخذنا إجراءات قوية ضد أولئك الذين سبق أن عُرف أنهم شاركوا في القتل. بعد بحث مستقل كبير، نعرف الآن الكثير من التفاصيل عن هذه الجريمة الرهيبة. لقد فرضنا بالفعل عقوبات على 17 سعوديًا معروفًا بتورطهم في قتل السيد خاشقجي، والتخلص من جثته.."

وأضاف: "يقول ممثلو المملكة العربية السعودية أن جمال خاشقجي كان "عدوا للدولة" وعضواً في جماعة الإخوان المسلمين، لكن قراري لا يستند بأي حال على هذا، إنها جريمة غير مقبولة وفظيعة. وينفي الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بشدة أي علم بالتخطيط أو تنفيذ جريمة قتل السيد خاشقجي. تواصل وكالاتنا الاستخباراتية تقييم جميع المعلومات، لكن من المحتمل جدا أن يكون ولي العهد على علم بهذا الحدث المأساوي، ربما كان وربما لم يكن!"