لندن، المملكة المتحدة (CNN) -- قالت فريدريكا موغيريني، الممثل الأعلى لسياسة الأمن والشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد الأوروبي "لم ير بعد اكتمال التحقيقات الشفافة وذات المصداقية" المتعلقة بمقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.

وأوضحت موغيريني في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التركي مولود غاويش أوغلو في أنقرة، أن الاتحاد الأوروبي "يتوقع أن يتم ضمان المساءلة مما يعني أن المسؤولين، أولئك المسؤولين فعلاً عن عملية القتل الرهيبة يجب أن يحاسبوا".

وتابعت موغيريني قائلة: "حتى اليوم هذا لم نستلم بعد إجابات للأسئلة التي لا نستطيع الإجابة عنها"، مضيفة أن "المجتمع الدولي يريد أن تنتهي التحقيقات في أقرب وقت ممكن".

واعتبر غاويش أوغلو، الخميس الماضي، أن بعض تعليقات النيابة السعودية عن تحقيقات قتل خاشقجي "غير مرضية"، وفقا لما نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية الرسمية "TRT" عبر حسابها على "تويتر".