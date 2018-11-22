بعد مقتل خاشقجي.. وزير دفاع أمريكا: مبدآن نتعامل بهما مع السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال جيمس ماتيس، وزير الدفاع الأمريكي، إن تعامل بلاده مع المملكة العربية السعودية في ضوء مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يقوم على مبدأين.

02:34 أمريكا تعاقب 17 سعوديا على خلفية مقتل خاشقجي

جاء ذلك في تصريحات إعلامية لماتيس، الأربعاء، قال فيها: "مبدآن لدينا في الوقت الحالي، الأول هو تحميل المسؤولية لهؤلاء الذين قاموا بالقتل أو كان لديهم أي صلة بالموضوع، وللآن حددت وزارة الخارجية 17 شخصا منهم وفرضت عقوبات عليهم، وبعضهم اعتقد أن المملكة وجهت لهم تهما.."

وتابع قائلا: "على الصعيد الآخر، نحافظ على علاقاتنا الاستراتيجية (مع السعودية)، لأسباب مثل ما يحدث في اليمن والجهود الدولية لإنهاء الحرب بأسرع وقت ممكن، وباعتبار أن السعودية طرف في هذا الصراع فعلينا التعامل معهم إذا أردنا إنهاء الحرب، ولا يمكننا القول إننا لا نريد التعامل معهم.."

ولفت الوزير الأمريكي إلى أن وزارة الخارجية ببلاده "هي المنظمة التي تراقب التحقيقات السعودية"، لافتا على أن "الإدارة الأمريكية "لا تزال مستمرة بالتشاور مع الكونغرس حول هذه المسألة".