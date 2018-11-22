بينها مقتل خاشقجي.. أوغلو يناقش مع بومبيو عدة قضايا بواشنطن

جانب من الاستعدادات لإقامة صلاة الغائب على خاشقجي باسطنبول

(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) "لم تتوصل إلى استنتاج" حول ما إذا كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد أمر بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، و"سواء فعل ذلك أم لم يفعل"، فإنه ينكر ذلك بشدة.

وأدلى ترامب بهذه التصريحات يوم الخميس في مزرعته مار لاغو حيث يقضي عيد الشكر مع عائلته.

00:22 لحظة مصافحة الملك سلمان وولي عهده لنجل جمال خاشقجي

وأوضح ترامب: "أكره التستر، وسأخبركم بذلك، فإن ولي العهد يكره ذلك أكثر مما أفعل".

وحول مسألة من الذي يجب محاسبته، قال ترامب "ربما يجب محاسبة العالم لأن العالم مكان شرير".

وذكر ترامب أنه "كان هناك الكثير من الناس يقولون الكثير من الأشياء الجيدة عن ولي العهد"، ليضيف بعدها: "ينفي ذلك بشدة وينفي ذلك بشدة، وسياستي بسيطة للغاية. أمريكا أولا. اجعل أمريكا رائعة مرة أخرى ، وهذا ما أفعله ".