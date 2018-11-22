دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، إلى الإمارات، الخميس، كأول محطة له ضمن جولة عربية.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في مقدمة مستقبلي الأمير محمد بن سلمان لدى وصوله إلى مطار الرئاسة في العاصمة أبوظبي، حسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أنه جرت لولي عهد السعودية مراسم استقبال رسمية حيث عزف السلام الوطني للمملكة، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لضيف البلاد.

وصافح الأمير محمد بن سلمان كبار مستقبليه من الشيوخ و الوزراء والمسؤولين الذين رحبوا بزيارته للإمارات. فيما صافح صاحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عددا من الأمراء و الوزراء وكبار المسؤولين المرافقين لولي العهد السعودي.

وكانت وكالة الأنباء السعودية قد ذكرت، الخميس، أنه "بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وانطلاقاً من حرص مقامه الكريم على تعزيز علاقات المملكة إقليمياً ودولياً، واستمراراً للتعاون والتواصل مع الدول الشقيقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوات المقدمة من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، فقد غادر الأمير محمد بن سلمان، الخميس، لزيارة عدد من الدول العربية الشقيقة".