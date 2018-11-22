أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية أن المتهم البريطاني ماثيو هيدجز "يخضع لمحاكمة عادلة، ولم يطلب منه التوقيع على وثائق لم يفهمها"، وذلك وفقا لما نشرته الوكالة الرسمية للبلاد (وام).

وفي بيان نشر على وسائل الإعلام الإماراتية الرسمية، قالت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، نقلا عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، أنه "خلافاً لتقارير وسائل الإعلام، فإن ماثيو هيدجز تم التعامل معه بشكل عادل ووفقًا لدستور الإمارات العربية المتحدة".

وجاء في البيان أن "الإمارات مصممة على حماية علاقتها الاستراتيجية الهامة مع حليف رئيسي. وقد ناقش المسؤولون من كلا البلدين هذه المسألة بشكل منتظم خلال الأشهر الأخيرة. ويأمل الجانبان في إيجاد حل ودي لحالة ماثيو هيدجز".

وحُكم على هيدجز، وهو مواطن بريطاني، بالسجن المؤبد بتهمة التجسس من قبل الإمارات، الأربعاء. وقال البيان: "لأن اللغة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة هي اللغة العربية. فقد تم تزويد السيد هيدجز بمترجمين، سواء في مرحلة التحقيق أو أثناء محاكمته. ليس صحيحًا أنه طُلب منه التوقيع على وثائق لم يفهمها".

وأضافت الإمارات في بيانها: "كما يهتم نظامنا بحماية الرفاهية والرفاه المادي للمشتبه بهم. وقد تمكن السيد هيدجز من الحصول على الرعاية الطبية والنفسية طوال الوقت. وسُمح لأفراد أسرته وموظفي السفارة البريطانية برؤيته خلال المرحلة التمهيدية".

كما أشار البيان الإماراتي إلى أن "الجرائم المتهم بها السيد هيدجز خطيرة للغاية. بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، مثل جميع البلدان، يجب أن تكون حماية أمننا القومي الأولوية الأولى بالنسبة لنا".

وذكر البيان أن "الإمارات العربية المتحدة تحترم سيادة القانون وتلتزم بالحفاظ على أعلى المعايير القضائية. وعلى غرار جميع الدول ذات السلطة القضائية المستقلة، من الأهمية بمكان ألا تحاول الحكومة التدخل في قضايا المحاكم. ولا يمكننا تقديم ضمانات إلى دول أخرى. حول نتائج التجارب".