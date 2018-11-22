زوجة هيدجز تشكر بريطانيا على دعمها بقضية زوجها في الإمارات  

(CNN)-- قدمت دانييلا تيخادا، زوجة الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز، الشكر إلى وزارة الخارجية البريطانية والشعب البريطاني، الخميس، لدعمهما في قضية زوجها، الذي حكم عليه بالسجن مدى الحياة في الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء.

وكانت زوجة هيدجز تتحدث عن خطوات وزارة الخارجية بعد اجتماع المسؤولين هناك.

يشار إلى أن وزارة الخارجية الإماراتية قد أعلنت أن المتهم البريطاني ماثيو هيدجز "يخضع لمحاكمة عادلة، ولم يطلب منه التوقيع على وثائق لم يفهمها"، وذلك وفقا لما نشرته الوكالة الرسمية للبلاد (وام).

وفي بيان نشر على وسائل الإعلام الإماراتية الرسمية، قالت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، نقلا عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، أنه "خلافاً لتقارير وسائل الإعلام، فإن ماثيو هيدجز تم التعامل معه بشكل عادل ووفقًا لدستور الإمارات العربية المتحدة".

ويوم الأربعاء، قالت نيكيتا بيرناردي، المتحدثة باسم عائلة هيدجز، إن القضاء الإماراتي أصدر حكمه بالسجن المؤبد على البريطاني ماثيو هيدجز، بتهمة التجسس داخل البلاد.

من جهته قال وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هنت، في بيان وصل لـCNN نسخة منه: "أشعر بصدمة كبيرة وبخيبة أمل لسماع الحكم الصادر اليوم. لقد أثرت شخصيا قضية ماثيو هيدجيز على أعلى المستويات في الحكومة الإماراتية، بما في ذلك خلال زيارتي إلى أبو ظبي يوم 12 نوفمبر. وقد تحدثت حينها مع ولي العهد الأمير محمد بن زايد ووزير الخارجية عبد الله بن زايد".