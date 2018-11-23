فرنسا تعاقب 18 سعوديا بسبب مقتل خاشقجي

باريس، فرنسا (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية فى بيان لها، الخميس، أن بلادها انضمت إلى دول الاتحاد الأوربى الأخرى فى حظر سفر ومعاقبة 18 مواطنا سعوديا بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية أن "قتل السيد خاشقجي جريمة شديدة الخطورة، وهي، علاوة على ذلك، تتعارض مع حرية الصحافة والحقوق الأساسية".

وجاء في البيان أن فرنسا "تتوقع من السلطات السعودية ردا شفافا ومفصلا وشاملا".

وأعلنت ألمانيا، الإثنين، أنها تعتزم حظر دخول 18 سعوديًا إلى البلاد. ويبدو أن إعلان فرنسا يذهب إلى أبعد من ذلك، حيث يدعم ألمانيا ويهدف إلى "منع هؤلاء الأفراد من دخول الأراضي الوطنية ومنطقة شنغن بأكملها"، وهي المنطقة التي لا حدود لها بشكل أساسي والتي تتشارك فيها دول الاتحاد الأوروبي المشاركة. ولم تحدد ألمانيا ولا فرنسا الأفراد موضوع العقوبات.