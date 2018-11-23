نص كامل.. بيان المبعوث الأممي لليمن خلال زيارته إلى الحديدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، بيانا، الجمعة، تحدث خلاله عن زيارته إلى مدينة الحديدة.

ولفت المبعوث الأممي الانتباه إلى أن "أنظار العالم تتجه صوب الحديدة"، حسب البيان الذي نشره موقع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن.

وفيما يلي نص بيان المبعوث الخاص أثناء زيارته للحديدة

"لقد وصلت صباح هذا اليوم، قادماً من صنعاء، إلى مدينة الحديدة. وإنني ممتن للترحيب الحار الذي استقبلت به من كبار المسؤولين هنا، وللتنظيم الجيد لهذه الزيارة. إن أنظار العالم تتجه صوب الحديدة. إن القادة والرؤساء من كل البلدان دعونا جميعا للحفاظ على السلام في الحديدة. لقد جئت الى هنا اليوم مع أصدقائي وزملائي ليز غراندي المنسق الإنساني للأمم المتحدة، ومدير برنامج الغذاء العالمي إستيفن أندرسون، لنتعرف بشكل مباشر كيف يمكننا الإسهام في حماية الناس في الحديدة من التعرض لمزيدٍ من الدمار.

أرحب بالنداءات الأخيرة التي تدعو إلى وقف القتال، وهدة خطوة أساسية إذا أردنا حماية أرواح المدنيين وبناء الثقة بين الأطراف. كما تعلمون أنني أخطط وأتمنى أن أجمع الأطراف معاً في السويد في وقت قريب جداً لاستئناف المشاورات السياسية.

ولقد التقيت أمس مع قيادة أنصار الله في صنعاء، وتطرقنا ضمن مباحثاتنا الى كيفية اسهام الأمم المتحدة في الحفاظ على السلام في الحديدة. وأنا هنا اليوم لأخبركم أننا قد اتفقنا على أن الأمم المتحدة يجب أن تنخرط الآن وبشكل عاجل في مفاوضات تفصيلية مع الأطراف للقيام بدور رئيسي في ميناء الحديدة، وأيضا على نطاق أوسع.

نحن نعتقد أن مثل هذا الدور سيحافظ على خط الإمداد الإنساني الرئيسي الذي يبدأ من هنا ليخدم الشعب اليمني. كذلك نأمل أن يسهم مثل هذا الدور أيضاً في الجهود الدولية لزيادة قدرة وفاعلية الميناء".