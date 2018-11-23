دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، الجمعة، بأن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وجه بإجراء إخلاء طبي لـ4 جنود عراقيين تعرضوا لانفجار داخل حدود بلادهم، وذلك لـ"خطورة إصاباتهم".

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق الركن محمود فريحات أوعز إلى قائد سلاح الجو الملكي الأردني بـ"إرسال طائرة إخلاء طبي لنقل أربعة جنود عراقيين تعرضوا لانفجار عبوة ناسفة داخل الحدود العراقية بالقرب من معبر الكرامة وذلك لخطورة إصاباتهم".

وأضافت الوكالة أنه "جرى إخلاء الجنود من المعبر الحدودي إلى مدينة الحسين الطبية بعد أن قدمت الإسعافات اللازمة لهم داخل المعبر، فيما كان في استقبالهم مدير عام الخدمات الطبية اللواء الطبيب سعد جابر والملحق العسكري العراقي في عمان وعدد من أعضاء السفارة العراقية".

ونقلت عن مصادر طبية في مدينة الحسين الطبية قولها إن "بعض الحالات تعرضت لإصابات بليغة ونزيف حاد وبتر في الأطراف السفلية، وقامت الفرق الطبية من مختلف الاختصاصات في قسم الطوارئ بتقديم كل الإسعافات وتحويل ثلاث إصابات إلى غرف العمليات لإجراء كافة المداخلات الجراحية اللازمة لهم وتم تحويل الحالة الرابعة إلى قسم الجراحة وحالته مستقرة"، حسب وكالة الأنباء الأردنية.