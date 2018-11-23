دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، بزيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى الإمارات، معربا عن سعادته بـ"ضيف" البلاد.

وفي حسابه على "تويتر"، كتب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: "ببالغ سعادتنا نرحب بضيف الإمارات العزيز أخي الأمير محمد بن سلمان.. نعتز بعلاقاتنا التاريخية المتجذرة".

وأضاف الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: "آفاق واسعة من التعاون والشراكة الوثيقة والمثمرة تنتظر بلدينا"، مؤكدا أنه "ستظل الإمارات على الدوام وطنا محبا وسندا وعونا لأشقائنا في المملكة العربية السعودية".

وعقد الجانبان جلسة محادثات تناولت سبل تعزيز العلاقات الأخوية وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.