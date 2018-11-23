دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قارن محمد البرادعي، مستشار الرئيس المصري الأسبق للشؤون الخارجية، بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، لافتا إلى عمر الجامعة العربية التي أنشأت بعد الحرب العالمية الثانية.

جاء ذلك في تغريدة للبرادعي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "الجامعة العربية أقدم منظمة دولية أنشئت بعد الحرب العالمية الثانيةً ( ١٩٤٥) ، ٦ سنوات قبل نواة الاتحاد الأوروبي. أين الجامعة العربية الآن من الاتحاد الأوروبي فى أي مجال! العبرة بالرؤية والمصداقية والحكم الرشيد. الدول الأوروبية: قوتنا في وحدتنا ؛ الدول العربية: التشرذم منهجنا!"

وفي سياق متصل، قال البرادعي في تغريدة منفصلة عن الأوضاع في المنطقة العربية، حيث قال: "أنظر إلى العالم العربى كل يوم فأسمع نواحاً وعويلاً وشيطنة كل طرف للآخر؛ أرى غياب للعقلانية والحقيقة وإصرار طفولي على عدم مراجعة النفس؛ ألمس الاعتماد المرضي على الغير وليس على الذات. اقرأ النتيجة: لم ولن ينجح أحد".

وقال: "نرى السجون ممتلئة بالشيوخ والشباب، بدءاً من مرشحين للرئاسة إلى صحفيين وأطباء وسفراء وأساتذة جامعات وخبراء في التقنية وغيرهم من أصحاب الرأي على الرغم من أن العنف ليس من التهم الموجهة إليهم. سؤال يطرح نفسه بقوة: هل هذا هو المفهوم الصحيح ’للأمن القومي‘ أليست هناك بدائل أفضل!"