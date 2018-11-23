محمد بن راشد: الإمارات مع السعودية في السراء والضراء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس الوزراء حاكم دبي، إن بلاده مع السعودية "في السراء والضراء".

ونشرت صحيفة "الشرق الأوسط" مقتطفات مما قاله الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في حواره معها الذي سينشر في نسختها المطبوعة، السبت.

ومن بين تصريحاته، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إن "التوتر في المنطقة العربية ليس جديداً ومع ذلك لم تتوقف عجلة التنمية ولا تدفق الاستثمارات".

وذكرت الصحيفة أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "ينظر بتفاؤل وأمل إلى عملية التطوير والتحديث الضخمة في المملكة العربية السعودية، ناقلة قوله: "الواقع رؤية 2030 تفرض على السعودية وصل الليل بالنهار لتنفيذ خططها ومشاريعها وهم قادرون على ذلك".

ويضيف أنه يشاطر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اعتقاده أن منطقة الشرق الأوسط يمكن أن تكون "أوروبا جديدة".

كما ذكر أنه منذ أكثر من 20 عاماً ينبّه إلى "خطورة الأوضاع وضرورة التغيير والتحديث"، مشيرا إلى "وجود ذهول من بعض المسؤولين ما أدى إلى تفاقم للمشاكل في بلدانهم حتى اصطدمت بحائط مسدود".

في الوقت نفسه، يرى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن "الثقافة السائدة في القرون الأخيرة كانت تبخس التقدم الإنساني قدره ولا ترى فيه إلا أنه ينطوي على تفسخ أسري واجتماعي وانحلال خلقي سيفضيان إلى زواله، وأن وراثة الأرض ومن عليها تحصيل حاصل للمسلمين".

وخلال الحوار، نفى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن تكون الإمارات "تأثرت بالإجراءات الحمائية الأمريكية"، قائلا في هذا الصدد إن "هذه الإجراءات تطرح تحديات كبيرة على نظام التجارة العالمي ومنظمة التجارة العالمية والعولمة"، حسب تعبيره.