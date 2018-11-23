هل سيزور نتنياهو البحرين؟.. جندلمان يوضح
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تحدث أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، الجمعة، حول حقيقة ما يثار حول زيارة الأخير إلى مملكة البحرين.
وقال جندلمان، في حديثه عبر موقع "تويتر": "للتوضيح حول الخبر الذي اقتبس موظفا في مكتب رئيس الوزراء يدعى هاني مرزوق الذي زعم خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة إسرائيلية بأن رئيس الوزراء نتنياهو سيزور مملكة البحرين".
وأضاف جندلمان: "نؤكد على أن لا علاقة لهاني مرزوق بقضايا دبلوماسية وأمنية؛ وعليه ليست لديه أي معلومات ذات صلة بهذه الملفات".
وتابع جندلمان: "إنه أدلى بتصريحاته بناء على تكهنات نشرت في وسائل الإعلام ولا تعتمد على أية معلومات رسمية"، مضيفا: "كما يذكر بأن هاني مرزوق ليس متحدثا باسم رئيس الوزراء نتنياهو خلافا لما نشر في وسائل الإعلام العربية"، حسب تعبيره.