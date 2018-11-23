الأناضول: تركيا تتهم منظمة "غولن" بالوقوف وراء اغتيال السفير الروسي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اتهمت النيابة العامة التركية منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية، بـ"الوقوف وراء جريمة اغتيال السفير الروسي لدى أنقرة أندريه كارلوف"، واصفة الجريمة بـ"العمل الاستفزازي" ضد العلاقات الروسية التركية، حسب وكالة الأناضول التركية (الرسمية).

جاء ذلك في لائحة اتهام مكونة من 609 صفحات، استكملتها النيابة العامة وأرسلتها إلى محكمة الجزاء في أنقرة، الجمعة، حسب وكالة الأناضول.

وذكرت وكالة الأناضول أنه "طالبت النيابة العامة بإنزال عقوبة السجن مدى الحياة، وعقوبات سجن بفترات مختلفة على 28 مشتبها فيه، بينهم زعيم المنظمة فتح الله غولن".

وأضافت الوكالة: "وجهت النيابة العامة تهما ضد المشتبه فيهم، منها انتهاك النظام الدستوري، والانتماء إلى منظمة إرهابية، وارتكاب جريمة قتل بدافع الترهيب، وإطلاق النار بالسلاح لإشاعة الخوف، والذعر، والقلق".

وذكرت النيابة العامة أن "جريمة اغتيال السفير الروسي كانت عملا استفزازيا يستهدف العلاقات بين تركيا وروسيا"، وفقا لما ذكرته وكالة الأناضول.

يشار إلى أن السفير الروسي لدى تركيا أندريه كارلوف قد تعرض في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2016، لهجوم مسلح أثناء إلقائه كلمة في معرض للصور تم تنظيمه بالتعاون بين السفارة الروسية وبلدية جانقيا في أنقرة، ما أدى إلى مقتله. ولاقت عملية الاغتيال إدانات واسعة من أنقرة وموسكو، ودول عربية وغربية، وفقا لما نشرته وكالة الأناضول على موقعها الإلكتروني.