البحرين.. بدء خامس انتخابات نيابية وبلدية منذ "المشروع الإصلاحي"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—بدأ البحرينيون، السبت، بالتوافد على مراكز الاقتراع للمشاركة بخامس انتخابات نيابية وبلدية تشهدها البلاد منذ إطلاق العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة للمشروع الإصلاحي بالبلاد منذ أكثر من عقد من الزمن.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية أن "14 مركزا عاما ونحو 40 مركزا فرعيا من مراكز الاقتراع الموزعة وفقا للدوائر الانتخابية بمختلف أنحاء المملكة استقبال نحو 365 ألف من الناخبين المؤهلين لهذا الاستحقاق منذ الساعة الثامنة صباح اليوم، وذلك في دلالة واضحة على اهتمام الرأي العام بالمساهمة في وضع لبنة جديدة في البناء السياسي والدستوري للمشروع الإصلاحي.."

وأضاف تقرير الوكالة أن اللجنة التنفيذية للانتخابات وكافة أجهزة الدولة المعنية "أكملت قبل أيام، استعداداتها لاستقبال وتنظيم العملية الانتخابية بكل مراحلها، وذلك تحت اشراف عدد من القضاة ونحو 231 مراقبا ينتمون لأربع جمعيات من مؤسسات المجتمع المدني البحرينية، وبما يهدف إلى تحقيق أعلى مستوى من مستويات الشفافية والنزاهة المطلوبة داخل وخارج أروقة مراكز التصويت وخلال كل مراحل إدلاء المواطنين بأصواتهم ثم الفرز وإعلان النتائج، وبما يكفل تأكيد صورة البحرين الديمقراطية وخطواتها الثابتة نحو المستقبل".

ولفت التقرير: "البحرينيون المقيمون في الخارج ادلوا بأصواتهم يوم العشرين من نوفمبر الجاري، وذلك في نحو 24 دولة، ونحو 29 سفارة وقنصلية وبعثة دبلوماسية، وبلغ عدد الناخبين الذين ادلوا بأصواتهم 3600 ناخب، الامر الذي يتوقع معه ان تزيد نسبة المشاركة عن انتخابات 2014".