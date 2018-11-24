دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قالت وزارة الداخلية البحرينية، إن إيران مصدر 40 ألف رسالة إلكترونية أرسلت لمواطنين بحرينيين بهدف التأثير على مسار الانتخابات النيابية والبدلية الجارية في البلاد.

وقال مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني بالبحرين: "استكمالا لما تم الاعلان عنه صباح اليوم بشأن عدم صحة الرسائل المتداولة والتي تلقاها مواطنون وتدعي أن أسماءهم محذوفة من كشوف الانتخابات، وفي إطار متابعة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تم رصد عدد من أرقام الهواتف، المستخدمة في بث هذه الرسائل المفبركة"، منوها إلى أن "أعمال البحث والتحري أسفرت عن تحديد من يقف وراء هذه الرسائل ".

وتابع المسؤول البحريني في بيان نشر على موقع الداخلية البحرينية: "التحريات دلت على وجود عدد من مرتكبي هذه الجرائم في مملكة البحرين والآخرين في إيران، حيث قاموا باختراق عدد من الخوادم بهدف تنفيذ هذه العملية، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.. أعمال الرصد والمتابعة دلت إيران مصدر ٤٠ ألف رسالة الكترونية، استهدفت التأثير سلبا على العملية الانتخابية".

من جهته قال وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد، معلقا على هذا التقرير في تغريدة على صفحته بتويتر: "إيران لم تنم منذ البارحة، أربعين الف رسالة إلكترونية من ايران تدعو البحرينيين لمقاطعة الانتخابات ... انتظروا، فلن تعجبكم النتائج".