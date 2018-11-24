نشطاء يتداولون صورة لـ"محمد خاشقجي" وولي عهد السعودية بالإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وبشكل واسع صورة جمعت محمد خاشقجي، ابن أخ الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده في إسطنبول، مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في الإمارات.

وتداولت وسائل إعلام سعودية الصورة التي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من صحتها أو تاريخ ومكان التقاطها، حيث ذكرت صحيفة سبق أن الصورة "جاءت على هامش الزيارة التي قام بها سمو ولي العهد إلى دولة الإمارات يوم أمس في إطار جولة سموه على عدد من الدول العربية".

ونقلت صحيفة عكاظ السعودية، في تقرير تصريحات لمحمد خاشقجي حول هذه الصورة، قائلا "إنه أحد منظمي سباق الفورميلا وان في أبوظبي، وأن لقائه بالأمير محمد بن سلمان كان مفاجئا ورائعا، وأن ولي العهد رحب به قائلا: أهلا بك في بلدك الثاني".

وشدد محمد خاشقجي وفقا لعكاظ على أن "أسرته متماسكة وملتفة حول القيادة"، وفقا لما نقلته عكاظ.