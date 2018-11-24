نتنياهو ردا على روحاني: نعلم جيدا كيف نواجه النظام الإيراني القاتل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، أن بلاده تعلم جيدا كيف تواجه النظام الإيراني، الذي وصفه بـ"القاتل"، وذلك ردا على تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني.

وقال روحاني، في افتتاح مؤتمر "الوحدة الإسلامية، في وقت سابق السبت، إن "من تأثيرات الحرب العالمية الثانية تأسيس الغدة السرطانية، الكيان الصهيوني، في المنطقة لتضمن مصالح الغرب فيها". وأضاف: "المسلمون لم يكن أمامهم سوى خيارين مع الغرب وأمريكا، إما أن يخضعوا لهم أو أن يتصدوا للظلم".

وتابع روحاني بالقول إن "المسلمين سينتصرون بلا شك في النهاية". واعتبر روحاني أنه "ليس أمام المسلمين إلا طريق الوحدة والتضامن لينتصروا أمام الصهاينة وأمريكا". وأعرب روحاني عن استعداد إيران للدفاع عن المملكة العربية السعودية دون مقابل.

وقال روحاني: "نحن مستعدون للقيام بكل ما هو ممكن لحماية مصالح الشعب السعودي ضد الإرهاب وعدو المنطقة والقوى العظمى، كما فعلنا لدعم الشعوب في العراق وسوريا وأفغانستان واليمن، ولا نريد منكم 450 مليار دولار ولا نسيء لكم، نعتبركم إخوة ونعتبر كل شعوب المنطقة أشقاء لنا".

ورد نتنياهو على تصريحات روحاني، قائلا، عبر حسابه على "تويتر"، إن "إسرائيل تعلم جيدا كيف عليها أن تدافع عن نفسها من النظام الإيراني القاتل". وأضاف أن "التصريحات الحاقدة، التي أدلى بها الرئيس الإيراني، الذي يدعو إلى تدمير إسرائيل، تثبت مرة أخرى لماذا يتوجب على دول العالم، أن تنضم إلى العقوبات التي فرضت على النظام الإرهابي الإيراني، الذي يهددها أيضا".