السعودية: تقارير "تعذيب معتقلين" في المملكة لا أساس لها من الصحة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت وزارة الإعلام السعودية بيانا، الجمعة، ردا على ما نشرته بشأنها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش عن "تعرض معتقلين في المملكة للتعذيب"، لافتة إلى أنه "لا أساس لها من الصحة".

وحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، فقد ذكرت نقلا عن وزارة الإعلام أنها "نفت بشكل قاطع وبشدة تلك الادعاءات".

كما أضافت أن "المزاعم الغريبة التي وردت واقتبست عن (إفادات) مجهولة أو (مصادر مطلعة) هي ببساطة مختلقة وغير صحيحة"، حسب ما نقلته الوكالة عن وزارة الإعلام السعودية.