البحرين: نسبة المشاركة بالانتخابات 67%.. والجبير وقرقاش يعلقان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن وزير العدل البحريني، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، بلوغ نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية بالبحرين إلى 67 في المائة، لافتا إلى أن هذه النسبة تجاوزت تلك المسلجة في العام 2014 والبالغة 53 في المائة.

وقال الوزير البحريني وفقا لما نقلته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية: "التزام الناخبين بممارسه حقهم الدستوري في الاقتراع، يعد مؤشرا واضحا على دعمهم للمسيرة الديموقراطية، ورفضهم لمحاولات خارجية سعت لإخراج العملية الانتخابية عن مسارها".

وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، علق في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قائلا: "نتائج الانتخابات النيابية والبلدية في مملكة البحرين الشقيقة ونسبة المشاركة العالية للناخبين تعتبر رفضاً قاطعاً للتدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية، وتؤكد وحدة الشعب البحريني الشقيق وثقته بقيادته".

من جهته علق أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، بتغريدة قال فيها: "البحرين الشقيقة حكومة وشعبا تعزز نهجها الدستوري والمؤسسي عبر نجاح العملية الانتخابية، نسبة المشاركة العالية والوعي الوطني بأهمية الاستقرار ورفض التدخل الخارجي يحصن البحرين ويعززها ونجاح البحرين نجاح لنا وللخليج العربي الذي نريده".