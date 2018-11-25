خامنئي يهاجم قادة السعودية: أمريكا "تذل" بعض دول المنطقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شن المرشد الإيراني علي خامنئي، الأحد، هجوما على قادة المملكة العربية السعودية، معتبرا أن الولايات المتحدة "تُذل وتستحقر" بعض دول المنطقة، التي تتبع أمريكا وتدافع عنها.

وقال خامنئي إن "نصيحتنا إلى حكام البلدان الإسلامية هي العودة إلى ولاية الإسلام، فإن ولاية أمريكا والطاغوت لن تجدي لهم نفعاً. بعض بلدان المنطقة اليوم يتّبعون أمريكا بدل اتباع ولاية الله. وأمريكا تستحقرهم وتستهين بهم عملاً بسجيّتها الاستكبارية"، وفقا لما جاء على موقعه الإلكتروني.

وزعم خامنئي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف حكام المملكة العربية السعودية بلفظ خارج، تمتنع CNN عن نشره، مستكملا حديثه بعبارات خارجة عن حكام المملكة، ثم أضاف: "إن كانوا لا يمانعون تلقي الإهانات، فإن (تعامل أمريكا معهم) يحمل إهانة للشعب السعودي وللشعوب المسلمة".

كما هاجم خامنئي ما وصفه بـ"العدوان" على فلسطين واليمن، قائلا: "لماذا يتماشى الحكام المسلمون مع أمريكا في خطوتيها الإجراميتين اللتين أثخنتا المنطقة بالجراح والمتمثلتين بممارسة الظلم بحق الشعبين الفلسطيني واليمني؟

وأضاف: "فليطمئنوا بأن النصر في كلتا القضيتين سيكون حليف الشعبين الفلسطيني واليمني وستُمنى أمريكا وأتباعها بالهزيمة. أمريكا اليوم أضعف في هذه المنطقة مما كانت عليه قبل عشرة أعوام، والكيان الصهيوني أضعف مما كان عليه قبل بضعة أعوام بكل جلاء ووضوح".