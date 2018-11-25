تقرير: داعش يقتل 47 مقاتلا مدعوما من أمريكا شرق سوريا

من الموصل وتلعفر إلى دير الزور والرقة.. دولة "الخلافة" تنهار وأيديولوجيتها في انتشار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض، إن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش"، قتل 47 مقاتلا من قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية شرق سوريا، خلال الساعات الـ36 الماضية.

وأوضح المرصد في تقريره أن داعش اختطف عددا من عناصر قوات سوريا الديمقراطية، لافتا إلى أنه وعلى الصعيد الآخر قتل 39 عنصرا بالتنظيم خلال هجوم على قاعدة عسكرية بفي حقل التنك النفطي، شرق مدينة دير الزور مستندين بذلك وفقا للتقرير على عدم قدرة الطيران الأمريكي على شن غارات في تلك المنطقة بسبب الضباب الكثيف.

ونشرت وكالة أعماق التي تعتبر الذراع الإعلامية لتنظيم داعش، السبت، أن مقاتلي التنظيم اختطفوا 30 عنصرا بقوات سوريا الديمقراطية بالإضافة إلى قتل العشرات منهم.

ويذكر أن حقل التنك النفطي أحد أكبر الحقول النفطية في دير الزور ويأوي قاعدة عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية إلى جانب عدد من المستشارين العسكريين من الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى بالتحالف ضد داعش.