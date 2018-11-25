سفير السعودية باليمن يعلق على "احتفال" الحوثيين بتصريحات روحاني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال محمد آل جابر، سفير المملكة العربية السعودية في اليمن، إن احتفالات جماعة الحوثي بتصريحات الرئيس الإيراني، حسن روحاني، السبت، تؤكد عمق العلاقة بين الجانبين.

جاء ذلك في تغريدة للسفير السعودي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "احتفال الميليشيات الحوثية التابعة لإيران بتصريحات الرئيس الإيراني، يؤكد عمق العلاقة بين نظام إيراني عدواني، يزرع الفوضى والفتن في اليمن وميليشيات حوثية تابعة له، عاثت في اليمن قتلا وتدميرا وتهجيرا.. رجال أصل العروبة يقفون بالمرصاد لإيران وذيولها بدعم من أشقائهم لاستعادة اليمن عربيا".

تصريحات روحاني جاءت في افتتاح مؤتمر "الوحدة الإسلامية، السبت، والتي هاجم فيها السعودية وعمليات التحالف الذي تقوده المملكة في اليمن، متطرقا للملف الإسرائيلي قائلا إن "من تأثيرات الحرب العالمية الثانية تأسيس الغدة السرطانية، الكيان الصهيوني، في المنطقة لتضمن مصالح الغرب فيها". وأضاف: "المسلمون لم يكن أمامهم سوى خيارين مع الغرب وأمريكا، إما أن يخضعوا لهم أو أن يتصدوا للظلم".

واحتفت وسائل إعلام ونشطاء موالون لجماعة الحوثي بتصريحات الرئيس الإيراني واصفين أنها "تدعو للوحدة الإسلامية" على حد تعبيرهم.