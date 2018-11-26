تقرير: 85 ألف طفل قد يكونوا قد ماتوا جوعاً في اليمن منذ 2015

(CNN)-- دعت 5 من أكبر منظمات الإغاثة الدولية العاملة في اليمن الولايات المتحدة إلى وقف دعمها العسكري للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، محذرة من استمرار الدعم الأمريكي وتحمل واشنطن مسؤولية ما قد تكون أكبر مجاعة في العقود المقبلة.

وصدر البيان المشترك من قبل منظمات أوكسفام، كير، لجنة الإنقاذ الدولية، منظمة أنقذوا الأطفال، ومجلس اللاجئين النرويجي.

وجاء في البيان أن الدعم العسكري الأمريكي يطيل الحرب في اليمن "من خلال توفير هذا الدعم العسكري والدبلوماسي المكثف لواحد من أطراف النزاع، فإن الولايات المتحدة تعمق وتطيل أزمة لها عواقب فورية وشديدة على اليمن، والمدنيون يدفعون الثمن".

كما جاء في بيان المنظمات: "إننا نناشد الولايات المتحدة لدعم دعوتها الأخيرة لوقف الأعمال العدائية بضغط دبلوماسي حقيقي، ووقف كل الدعم العسكري للتحالف السعودي/ الإماراتي في اليمن من أجل إنقاذ ملايين الأرواح".

وتابعت المنظمات في بيانها: "يؤلمنا أن نكتب هذه الكلمات، لكننا لا نستطيع أن نفلت من الحقيقة: إذا لم تتوقف عن دعمها العسكري للتحالف السعودي/ الإماراتي، فإن الولايات المتحدة أيضاً ستتحمل مسؤولية ما قد تكون أكبر مجاعة في العقود المقبلة".