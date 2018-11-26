مقتل 4 عسكريين أتراك إثر تحطم مروحية اصطدمت بمبنى سكني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن والي إسطنبول علي يرلي قايا، الإثنين، عن مقتل 4 عسكريين أتراك وإصابة آخر، في تحطم مروحية عسكرية في منطقة سنجق تبه بإسطنبول، حسبما أفادت وكالة الأناضول التركية الرسمية.

ونقلت وكالة الأناضول قول يرلي قايا إن "أسباب سقوط المروحية لم تُعرف بعد"، مضيفا أن "العسكري المصاب يتلقى العلاج حاليا، وأن الفرق المختصة بدأت بالتحقيق عن أسباب سقوط المروحية".

ولفت الأنظار إلى أن "المروحية العسكرية التابعة لفوج القوات الجوية في قيادة الجيش الأول كانت تنفذ رحلة تدريبية".

وتشير وكالة الأناضول إلى أنه "بحسب الأنباء الواردة من مكان الحادث، فإن المروحية اصطدمت بسطح إحدى الأبنية السكنية في شارع طوبجولار قبل أن تسقط".

وعقب سقوط المروحية، هرعت سيارات الإطفاء والإسعاف وأفراد الشرطة إلى المكان. واتخذت شرطة إسطنبول تدابيرها الأمنية، ومنعت المواطنين من الاقتراب من المروحية، حسب وكالة الأناضول.

وأفادت وكالة الأناضول بأن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار سيتوجه إلى مكان سقوط المروحية للاطلاع على التفاصيل.